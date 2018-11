Landesbischof besucht die Weihermühle

Das Thema "Glaube von jungen Menschen!" stand im Fokus der Synode der Evangelischen Kirche in Würzburg. Das Dekanat Kulmbach hatte stellvertretende Landrätin Christina Flauder sowie Pfarrer Wolfgang Oertel.

Auch Diakon Stefan Ludwig war als Geschäftsführer des Jugendhauses Weihermühle zu Gast und stand den Synodalen am Informationsstand der evangelischen Häuser Rede und Antwort. Viele Gäste waren erstaunt, dass es in Deutschland weit über 300 solcher Einrichtungen für unterschiedliche Gruppengrößen und Anforderungen gibt. "Das ist ein großer Schatz für die evangelische Kirche, der noch nicht zu 100 Prozent entdeckt wurde", so Stefan Ludwig.

Auch Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzender Professor Heinrich Bedford-Strohm konnte am Infostand begrüßt werden. Es entwickelte sich ein gutes Gespräch über die Zukunft dieser Häuser.

Zudem konnten die letzten Absprachen für einen ganz besonderen Besuch getroffen werden. Am 8. Dezember feiert das evangelische Jugendhaus Weihermühle sein 40-jähriges Bestehen. Als Ehrengast konnte der Landesbischof gewonnen werden. Im Gespräch mit Christina Flauder und Diakon Stefan Ludwig gab Bedford-Strohm bekannt, dass er sich sehr auf diesen Termin mitten im Advent freue.

Seit 40 Jahren bietet die Weihermühle Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine Unterkunft. Das gesamte Dekanat Kulmbach freut sich sehr auf dieses besondere Jubiläum und den Besuch des Landesbischofs - ist es doch das erste Mal, dass der hohe Würdenträger die weite Reise von München nach Kulmbach antritt. red