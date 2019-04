Landesanstalt lädt ein zu grünen Entdeckungstouren

Spannende Einblicke für große und kleine Entdecker bietet die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) von April bis September am letzten Montag im Monat in Bamberg. Neben exklusiven Blicken in die Gewächshäuser können die Besucher auch die weitläufige Freilandfläche erkunden oder in den jahreszeitlich gestalteten Schaugärten auf eine unvergessliche Erlebnisreise für alle Sinne gehen. Startschuss für die grünen Entdeckertouren ist am heutigen Montag, 29. April, um 17 Uhr.

Frische Ideen für eigenen Garten

Mit einer bunten Vielfalt von Gemüse und Kräutern, aber auch Obstgehölzen und Stauden zeigen die Schauflächen, wie sich die Monotonie der Beetgestaltung durchbrechen lässt. In den unterschiedlich gestalteten Gartenbereichen trifft dabei Tradition auf Moderne: So liegt die Kräutervielfalt des Bauerngartens unmittelbar neben Hochbeeten, Pflanztürmen und vertikalen Anbaulösungen, die auch auf Balkon und Terrasse eine gute Figur machen. Bei einem Rundgang durch die Gewächshäuser stellen die LWG-Experten schließlich ihre aktuellen Forschungsprojekte vor.

Weitere Termine

Das Angebot richtet sich an einzelne Personen, Familien sowie an kleine Gruppen. Die Führungen finden in deutscher Sprache jeweils um 17 Uhr am 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 26. August und 30. September statt und dauern rund eineinhalb Stunden. Der Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro pro Person ist vor Ort zu entrichten (für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei). Eine Anmeldung ist für Einzelpersonen nicht erforderlich; größere Gruppen werden gebeten, sich vorher anzumelden: Tel. 0931/9801-156, fuehrungen@lwg.bayern.de.

Nachwuchsgärtner kommen an der LWG in Bamberg bei den Kinderworkshops "Den Garten entdecken" ganz auf ihre Kosten. Wie der erste eigene Garten auf Fensterbrett & Balkon ein voller Erfolg wird, vermittelt der erste Kurs am 11. Mai 2019 (9.30 bis 12 Uhr).

Weitere Informationen gibt es unter www.lwg.bayern.de/gartenakademie/fuehrungen. red