Land unter beim Pfarrfasching

Unter dem Motto "Närrische Unterwasserwelten" hatten die Pfarrei Hannberg, die Pfarrei Weisendorf und die Filialkirche Hemhofen am Samstag zum Faschingsball in der Seebachgrundhalle in Hannberg eingeladen. Dass der Pfarrfasching schon lange kein Geheimtipp mehr ist, war am Kartenvorverkauf schnell zu erkennen. Innerhalb weniger Tage waren das ganze Kontingent verkauft, die restlichen Karten an der Abendkasse waren innerhalb von weniger als einer Stunde ebenso an den Mann oder die Frau gebracht. In der sehr gut gefüllten Halle tummelten sich am Abend eine Vielzahl an Fischkostümen, Meerjungfrauen und Matrosen. Die Auftritte vom "Team X" sowie den "Blummazupfern" aus Weisendorf und dem Männerballet "DDT" sorgten für eine tolle Stimmung. Foto: Th. Willert