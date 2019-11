Land im Einklang mit Natur und Umwelt

Die Kirchengemeinde Roßfeld-Rudelsdorf öffnet zum Winterhalbjahr wieder die Türen des "Cunradcafés" im Gemeindehaus am Mittwoch, 13. November. Ab 14.30 Uhr gibt es an diesem Tag einen Fotovortrag von Sieglinde Duttle und Achim Young. Bei Kaffee, Tee und Kuchen erleben die Besucher eine Reise durch die vielfältige Flora und Fauna von Costa Rica. Auch erfährt man bei diesem Vortrag, wie es Costa Rica gelungen ist, mit Unterstützung der Bevölkerung 50 Prozent des Landes in Nationalparks, Biosphärenreservate und Biotope zu verwandeln.

Der Eintritt zu diesem Fotovortrag ist frei. red