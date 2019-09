Lampendiebe auf der Rastanlage am Werk

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter Scheinwerfer von drei auf der Tank- und Rastanlage Fränkische-Schweiz Ost abgestellten Sattelzugmaschinen entwendet. Hierbei handelt es sich um insgesamt drei Paar Frontscheinwerfer von Scania-Lastwagen. Zusätzlich wurden an einer Zugmaschine ebenfalls die Heckleuchten demontiert. Die Tatzeit lässt sich zwischen 22 und 2.30 Uhr eingrenzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth in Verbindung zu setzen, Telefon 0921/506-2330.