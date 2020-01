Lampe aus altem Feuerwehrhaus

Zum Neujahrsempfang mit Christbaumversteigerung lud die SPD-Bürgergemeinschaft in die Gaststätte "Schwarzer Adler" ein. Der Ortsvorsitzende Laurenz Kuhmann hob in seiner Rede das "außergewöhnliche Engagement und auch den Erfolg" des Ortsvereins und der SPD-Bürgergemeinschaft hervor. Anschließend begann der gemütliche Teil des Abends. Siggi Adami verloste die zahlreichen Preise und einen Teil der Geschenke versteigerte er auf "amerikanisch". So hatte jeder etwas zum Auspacken. Den Hauptpreis, eine antike, auf Hochglanz polierte Lampe aus dem abgerissenen alten Feuerwehrhaus, gewann Raimund Albert (Bild). Über 300 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Foto: privat