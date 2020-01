Lammessen mit dem Bund Naturschutz

Zum traditionellen Lammessen lädt die Ortsgruppe Ebensfeld des Bundes Naturschutz alle Mitglieder und Freunde am Sonntag, 16. Februar, in die Gastwirtschaft Hagel nach Dittersbrunn ein. Alle, die mit nach Dittersbrunn wandern, treffen sich um 15 Uhr am Kirchplatz in Ebensfeld. Treffpunkt in Dittersbrunn ist um 17 Uhr, wo in geselliger Runde der Lammbraten aus heimischer Tierhaltung verspeist wird. Die Ortsgruppe will dadurch auf die wieder wachsende Bedeutung der Weidehaltung für die Landschaftspflege und die heimische Landwirtschaft aufmerksam machen. Zur Vorplanung ist unbedingt eine Anmeldung bei Ludwig Wendler, Telefon 09573/5111, bis spätestens Montag, 3. Februar, erforderlich. ow