Zum weltweiten Tag der Wiederbelebung findet ein Laien-Reanimationstraining in der Helios-Frankenwaldklinik am Mittwoch, 16. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im Foyer (Haupteingang), statt. Die Frankenwaldklinik unterstützt die Aktion und lädt zum Reanimationstraining für medizinische Laien ein. "Wir zeigen Ihnen, wie es geht", so lautet das Credo des Veranstalters. Die Teilnahme an dem Training ist kostenlos. red