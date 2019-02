Lahmer patzen zu Hause beim 3:5 gegen Schönbrunn

Die spannendste Liga im oberfränkischen Kegeln hat mit dem SV Hubertus Schönbrunn, der das Spitzenspiel beim TSV Lahm mit 5:3 gewann, einen neuen Tabellenführer. Schönbrunn erhielt dabei Schützenhilfe vom TSV Breitengüßbach II, der den bisherigen Spitzenreiter Eremitenhof Bayreuth mit 7:1 abfertigte. Durch die 3:5-Niederlage in Speichersdorf ist für Schlusslicht Baur SV Burgkunstadt II der Abstand zum rettenden Ufer wieder größer geworden.

Bezirksoberliga, Männer

TSV Lahm - SV Schönbrunn 3:5

Weit unter seinem Niveau spielte der TSV Lahm und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Der Sieg ging durch die besseren Gesamtholz (3077:3153) an Schönbrunn.

Der Lahmer Tobias Böhm (494/147) verlor mit 114, 129, 116 und 135 Kegeln nach Sätzen knapp mit 1,5:2,5 dem Schönbrunner Matthias Schmidt (513/160), der 131, 123, 124 und 135 Holz spielte. Edwin Zang (546/194), der 128, 142, 142 und 134 erzielte, verlor zwar gegen Harald Hofstätter (528/179) den ersten Satz klar, gewann aber die folgenden drei Durchgänge zum Teil deutlich.

Im Mittelteil gingen die Gastgeber mit 3:1 und 55 Kegeln in Führung. Mit 134, 124, 126 und 137 Kegeln gewann Steffen Engelhardt (521/183) drei Bahnen gegen Marcel Losgar (475/164), der 94, 123, 142 und 116 Holz erzielte. Bei Satzgleichstand behielt Daniel Stang (521/176) mit 126, 121, 139 und 135 Kegeln gegen Georg Giehl (511/169) mit zehn Holz die Oberhand.

In den Schlussduellen waren die Hausherren chancenlos. Ralf Dierauf (473/129) verlor mit 123, 110, 116 und 124 Kegeln gegen den Tagesbesten Johannes Losgar (567/193) alle vier Sätze und gab dabei 94 Holz ab. Auch Helmut Lutter (522/178) musste sich trotz 130, 144, 124 und 124 Kegel mit 0,5:3,5 Sätzen gegen Andreas Hollet (559/210) deutlich geschlagen geben.

SKC Speichersdorf -

Baur SV Burgkunstadt II 5:3

Eine unglückliche Niederlage durch die schlechtere Holzzahl (3266:3202) musste der Baur SV Burgkunstadt II beim SKC Speichersdorf hinnehmen.

Zunächst verlor Bernd Schmidt (535) mit seinen 125, 141, 133, 136) mit 1:3 Sätzen gegen Antonin Valeska (583). Tobias Sachs (535) verlor seinen ersten Durchgang mit 130:158 gegen den am Ende holzgleichen Jiri Beloch (535) deutlich, entschied aber die folgenden drei Bahnen für sich.

In der Mitte reichten Werner Lutter (538), der 139, 140, 118, 141 spielte, zwei gewonnene Bahnen gegen Andre Weiß (526), um dank der besseren Holzzahl den Punkt zu holen. Sebastian Kestel (516) erzielte mit seinen 122, 145, 128, 121 lediglich 1,5 Satzpunkte gegen den klar besseren Dominik Fürst (567), der 51 Holz aufs Speichersdorfer Konto buchte.

In den Schlussduellen zog Kevin Naujoks (531) mit seinen 141, 129, 109, 152 trotz besserer Holzzahl mit 1:3 Sätzen gegen Claus Reger (520) den Kürzeren, da der Speichersdorfer (101, 133, 133, 153) im letzten Satz mit einem Holz vorn lag. Bei Satzgleichstand warf der Burgkunstadter Marco Knorr (547) mit seinen 132, 142, 143, 130 gegen Tobias Fürst (535) zwölf Kegel mehr um, doch für eine Wende in der Gesamtholzzahl reichten die nicht.

Bezirksoberliga, Frauen

Die Meisterschaft der Frauen-Bezirksoberliga dürfte nach dem 7:1-Erfolg gegen Gallier-Condor Kulmbach zu Gunsten des SKC 67 Eggolsheim II entschieden sein. Im Verfolgerduell nahmen sich der DSKC Neustadt und 1926 Helmbrechts II beim 4:4 gegenseitig die Punkte weg, so dass der Eggolsheimer Vorsprung nun fünf Punkte beträgt. Der TSV Lahm setzte sich mit dem 7:1 bei Steig Bindlach II von den Abstiegsplätzen ab.

SKC Steig Bindlach II -

TSV Lahm 1:7

Nur ein Duell verloren die Damen des TSV Lahm beim SKC Steig Bindlach II. Auch bei der Gesamtholzzahl (2961:3121) lagen sie deutlich vorn. Mit 3:1 Sätzen siegte die TSVlerin Natalie Müller (490) nach schwachem Beginn (103) dank folgender 128, 138, 121 gegen Nadja Hörath (477). Anja Thomas (139, 126, 121, 137) gewann bei Satzgleichstand gegen Claudia Birner (122, 141, 130, 126) dank des Gesamtresultats von 523:519 knapp. In der Mitte gewann Sabine Kochmann (512) mit ihren 134, 131, 115, 132 drei Sätze gegen Jasmin Birner (464). Meike Berumen-Garcia (547) machte mit ihren 141, 123, 149, 134 beim 3:1-Satzerfolg gegen Kristina Wening (502) bereits den Sack für Lahm zu.

In den Schlussduellen entschied Edith Müller (509) mit 136, 120, 121, 132 Holz alle vier Sätze gegen Anika Friedel (123, 107, 120, 110) für sich und schrie noch 49 Holz. Marina Vondran musste trotz besserer Holzzahl (540:539) bei 1,5:2,5 Satzpunkten den Ehrenpunkt an Tatjana König abgeben.

Bezirksliga A Süd/West, Männer

Einen klaren 6:0-Sieg holte der FC Oberhaid beim SKC Seußing und setzte sich damit an die Tabellenspitze, da Gut Holz Michelau beim SKK Köttmannsdorf mit 1:5 unterlag.

SKK Köttmannsdorf - Gut Holz Michelau 5:1

In den Startpaarungen hielten die Michelauer die Partie noch offen. V. Straßner (523/164) gewann gegen St. Dorsch (566/ 201) zwar zwei Sätze, lag jedoch in der Holzzahl mit 43 Kegeln klar zurück. P. Thyroff (553/ 185) machte dies bei seinem 4:0-Satzsieg gegen Chr. Brehm (517/180) fast wieder wett. Die beiden anderen Duelle verloren die Michelauer jeweils mit 1:3 Sätzen. M. Dorst (557/210) unterlag W. König (572/208). T. Zirkelbach (477/136) war gegen U. Schrandt (524/162) chancenlos. Auch in der Gesamtholzzahl (2179:2110) zog der Gast damit den Kürzeren. lipp