Lagerplatz für Brennholz und Schadholz planen

Philipp Bauernschubert Vom Gemeinderat Frank Pfennig (Mitbürger) wurde in der Sitzung des Thundorfer Gemeinderates der Antrag gestellt, einen Holzlagerplatz für Brennholz und Schadholz (Borkenkäferholz) einzurichten.

Durch diese Einrichtung könnte das Lagern von Brennholz auf verschiedenen Flächen rund um den Brunnen 1 in der Gemeindeflur Thundorf vermieden werden. Für die Anlegung des Holzlagerplatzes ist ein Bauantrag erforderlich. Weiterhin wären die Größe des Holzlagerplatzes insgesamt sowie die Größe der einzelnen Lagerplätze und die Höhe der Pacht festzulegen. Der Gemeinderat nahm den Antrag von Frank Pfennig zur Kenntnis und beschloss, einen Holzlagerplatz rund um die Feldscheune der Gemarkung Thundorf anzulegen. Um die erforderliche Fläche zu bestimmen, soll erst der Bedarf bzw. die Interessenten ermittelt werden, bevor die Größe des Holzlagerplatzes sowie des Lagerplatzes für Borkenkäferholz und mögliche Erweiterungsflächen festgelegt wird. Nach diesem Schritt kann die Erteilung des Auftrages an ein Planungsbüro mit der Erstellung des Bauantrages und auch die Festlegung der Höhe des Pachtzinses erfolgen. Als ersten wichtigen Schritt, so der Gemeinderat, ist jedoch zu ermitteln, wo in den Gemarkungen Holz auf Gemeindegrund gelagert wird.

Privatisierungsklausel

Die Gemeinde Thundorf hat hinsichtlich der Privatisierungsklausel dem Landratsamt Bad Kissingen Bericht zu erstatten, über Gemeindeaufgaben, die in geeigneten Fällen durch nicht kommunale Stellen, insbesondere durch private Dritte oder durch Heranziehung Dritter mindestens ebenso gut erledigt werden können.

Aktuell sind folgende Ausgabenbereiche der Gemeinde an Dritte übertragen: Die Betreuung der EDV-Anlage wird durch die Buchung eines Stundenkontingents bei einer externen Firma durchgeführt. Die Pflege der öffentlichen Grünflächen wurde an das Dominikus-Ringeisen-Werk als eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts vergeben. Die Trinkwasserversorgung der Gemeindeteile Rothhausen und Theinfeld ist an den Zweckverband zur Trinkwasserversorgung der Stadtlauringer Gruppe übertragen. Die Abwasserentsorgung wird für das gesamte Gemeindegebiet durch den Abwasserzweckverband Obere Lauer ausgeführt.

Die Betriebsträgerschaft der Kindergartenbetreuung ist an einen kirchlichen Trägerverein übertragen. Die Erstellung der "Thundorfer Nachrichten" erfolgt durch einen privaten Dritten. Um den Druck kümmert sich eine beauftragte Druckerei.

Die Gemeinde Thundorf wird weiterhin die Einhaltung der Privatisierungsklausel beachten und überprüfen, ob und in welchem Umfang die Aufgaben unter Heranziehung Dritter mindestens ebenso gut erledigt werden können. Mit der Berichterstattung an die Rechtsaufsichtsbehörde besteht innerhalb des Gemeinderates vollumfängliches Einverständnis.