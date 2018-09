Lagerhaus soll Mitmachmuseum werden

Groß war der Besucherandrang beim Tag des offenen Denkmals am Bahnhof

Behringersmühle und vor allem bei den Führungen durch das historische Lagerhaus, in das die Besucher sonst keinen Einblick haben. Durch das Lagerhaus führte der frühere langjährige Lagermeister Georg Schatz aus

Tüchersfeld und Richard Neun vom Verein Dampfbahn Fränkische Schweiz (DFS) leitete die Führung.

Neun führte die vielen Besucher durch den ehemaligen Getreidespeicher und die Halle, in der zwei historische Lokomotiven stehen, die sehr reparaturbedürftig sind. Eine davon ist die Dampflock "Ebermannstadt 1". Sie wurde 1932 von Hanomag in Hannover gebaut und war bei den Städtischen Werken Nürnberg im Einsatz. Noch ist nicht ganz sicher, was aus dem ehemaligen Baywa-Lagerhaus einmal werden soll, das der Verein 2002 gekauft hat. Ein Konzept gebe es aber schon und die Gespräche mit den Beteiligten laufen, erklärte Neun. Demnach soll am Bahnhof Behringersmühle einmal eine Art Mitmachmuseum mit gastronomischer Bewirtschaftung entstehen.

Die Dampfbahn bringt jährlich rund 30000 Besucher von Ebermannstadt aus bis zum Endpunkt der Museumsbahn in Behringersmühle. Das Lagerhauses-Dach wurde auf Kosten der DFS inzwischen neu gedeckt um die Bausubstanz zu erhalten.

Seit September letzten Jahres steht das Gebäude wie auch sämtliche Bauten und die Strecke der Museumsbahn unter Denkmalschutz.

Von 1965 bis zuletzt war Georg Schatz im Lagerhaus beschäftigt. Nun erläuterte Schatz sowohl die Technik als auch den Ablauf der Warenanlieferungen. So musste von ihm zum Beispiel das Getreide von den Bauern angenommen und im Winter der Kunstdünger ausgegeben werden, der im Herbst schon mit der Bahn angeliefert wurde. Denn da war er wegen der frühen Sammelbestellung für die Landwirte billiger als im Winter. 400 bis 500 Zentner waren da in einem Wagon die alle in Säcken von Hand abgeladen und mit einem sogenannten "Plattkarrenwagen" in den Keller verbracht werden mussten. tw