Lagerhalle und Pferde

Die nächste Sitzung des Stadtsteinacher Stadtrats findet heute um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses statt. Folgende Punkte stehen zur Beratung an: Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Lagerhalle im Gumpersdorfer Weg; Nutzungsänderung einer Scheune in einen Pferdestall für bis zu zwölf Pferde in Oberzaubach; Sanierung des Schmutzwasserkanals im Bereich Marktplatz/Hauptstraße sowie Neugestaltung des Stadtparks. red