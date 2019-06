Lagerfeuergottesdienst, Osterspende und Musik

Die Seelsorge der Burg Feuerstein lädt am Samstag, 8. Juni, um 21 Uhr zum Gottesdienst mit Domvikar Norbert Förster am Lagerfeuer hinter dem Jugendhaus ein. Thema sind die Wünsche junger Menschen an den Heiligen Geist und das Pfingstfest. Musikalisch wird der Gottesdienst von einer Jugendband begleitet. Im Gottesdienst wird die Osterspende dieses Jahres überreicht. Anschließend spielt die Kölner Band "Tily", die auch schon Auftritte im "Fernsehgarten" des ZDF hatte. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag finden keine Gottesdienste in der Burgkirche statt. red