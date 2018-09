Obertrubach vor 17 Stunden

Lagerfeuer auf dem Kirchplatz

Die CSU Wolfsberg lädt am Freitag, 7. September, ab 19 Uhr zum Lagerfeuer auf dem Kirchplatz in Untertrubach ein. Ab 20 Uhr wird auch der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann zu Gast sein. In gemütlich...