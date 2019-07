LAG hilft im Höchstadter Kellerberg

Grüne Welle im Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund: Bei der jüngsten Sitzung im Landratsamt Neustadt haben die LAG-Vorstände alle vier zur Entscheidung anstehenden Maßnahmen einstimmig beschlossen, teilt die LAG-Managerin Anne Billenstein mit.

Demnach fließen rund 30 000 Euro europäische Fördermittel in den unteren Aischgrund, wo die Stadt Höchstadt für insgesamt 50 000 Euro ihre weitläufige denkmalgeschützte Kelleranlage im 3D-Scan-Verfahren vermessen lässt und Aufwertungsvorschläge erhält. Billenstein bescheinigt dem Projekt eine "herausragende Bedeutung" für den gesamten Aischgrund.

Mit 5400 Euro EU-Geldern wird ein Film der Stadt Neustadt unterstützt, der sich unter anderem mit dem Produzenten der Fernsehserie Lindenstraße, Hans Wilhelm Geißendörfer, befasst. Erstmals soll das Werk über und mit dem in Neustadt aufgewachsenen Filmemacher im März 2020 vorgeführt werden, dann beim Heimatfest im Juli laufen, begleitet von einer Wanderausstellung.

Jeweils 2000 Euro Zuschuss bekommen die Oldtimer-Abteilung des ADAC-Ortsclubs Neustadt für die Nachbildung eines ehemaligen Stadttors der Kreisstadt sowie der Förderverein des Diespecker Kindergartens, der eine ausrangierte Telefonzelle in eine öffentlich zugängliche Bücherleihzentrale umgestalten will.

Bereits 33 Projekte eingereicht

Wie Anne Billenstein weiter berichtet, sind die Förderanträge für die im Mai beschlossenen Projekte "Milch und Mehr in Voggendorf" und "Bewegungsparcours Diespeck" jüngst an die Bewilligungsstelle beim Landwirtschaftsamt Uffenheim gegangen, was die Zahl der eingereichten Aischgrund-Projekte auf 33 erhöht; insgesamt 40 Projekte sind bereits vom Vorstand beschlossen.

Noch vor den Sommerferien sollen neben den "Kellern" und der "Lindenstraße" auch die Anträge für den "Regionalmarktplatz Höchstadt" und die in Windsheim geplante "Kletterhalle" eingereicht werden. Damit summieren sich die Einzelprojekte der LAG Aischgrund auf 980 000 Euro. red