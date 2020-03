Läuten zum Gebet

Mit einem gemeinsamen Glockenläuten um 21 Uhr laden die katholischen und viele evangelische Kirchengemeinden im Altlandkreis Bad Brückenau zum gemeinsamen Gebet in der Corona-Krisen-Zeit ein. "Herr, bleibe bei uns" heißt die gemeinsame Aktion nach dem Wort aus der biblischen Ostererzählung im Lukas-Evangelium. Mit dem Vaterunser, eventuell dem Gegrüßet-Seist-Du-Maria und einem entsprechenden Lied bitten die Gläubigen mit den Seelsorgenden um Gottes Schutz und Segen für alle, die in dieser Krisenzeit besonders betroffen und gefordert sind, heißt es in einer Pressemeldung von Pfarrer Armin Haas. Dazu stellen viele eine Kerze ins Fenster.

Die Aktion versteht sich in bewusster Solidarität mit all jenen Gebetsnetzwerken, die sich in den vergangenen Tage auch schon zu anderen Tageszeiten vereinbart haben, so Haas abschließend. sek