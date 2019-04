Läufer werden fitgemacht

Für ehemalige Lauf-10-Teilnehmer, die für die Zehn-Kilometer-Strecke zwischen einer Stunde und 1:20 Stunden benötigten und wieder in Form kommen wollen, bietet der ASC Burgberg einen "Lauf-10-Refresh-Kurs" für die Teilnahme am Flechtkulturlauf Obermain am 15. Juni an. Dazu wird nach den alten "Lauf-10-Trainingsplänen" mit dreimal Training in der Woche, jeweils an den Lauftrefftagen des ASC Burgberg am Montag, Mittwoch und Freitag, gelaufen. In der Teilnahmegebühr ist jeweils ein Startplatz für den Flechtkulturlauf Obermain auf der jeweiligen Wunschstrecke fünf oder zehn Kilometer enthalten. Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos.

Für Interessenten findet am morgigen Freitag ab 18.30 Uhr im Leichtathletikstadion an der Friedenslinde in Lichtenfels ein Informationstraining statt.

Zur Feststellung der Leistungsfähigkeit sollen die Teilnehmer in Trainingskleidung kommen. Anmeldungen sind per E-Mail an asc@ascburgberg.de möglich. red