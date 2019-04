Lärmschutz und Internet

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Donnerstag um 17 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht die Sanierung der WC-Anlage am Pörbitscher Weg / Grünzug sowie der Anschluss der Grund- und Mittelschulen an das Glasfasernetz. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit dem Lärmschutz der Umgehung Melkendorf sowie mit der Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) für die Feuerwehr Kulmbach. red