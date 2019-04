Lärmschutz ein Thema

Am Montag, 8. April, findet ab 19 Uhr in der Gemeindekanzlei Grafengehaig eine Sitzung des Marktgemeinderats statt. Im öffentlichen Teil geht es um die Förderoffensive Nordostbayern, die Vorstellung der Nachnutzung des Gebäudes Eppenreuth 18, die Bestätigung der Kommandanten der Feuerwehr Walberngrün sowie um die Neufassung der Lärmschutzverordnung und das Förderprogramm "Mobilfunkmast". Eine nicht öffentliche Sitzung schließt sich an. red