Lärmschutz an der A 9 bleibt Thema

Am Dienstag, 24. September, findet um 19 Uhr im Rathaus eine Sitzung des Gemeinderats Himmelkron statt. Neben diversen Bauanträgen geht es um die Verkehrssituation an der Schule in Lanzendorf und um diverse Anschaffungen für die Schule. Weitere Themen sind die anfallenden Arbeiten im Schwimmbad, die Berufung eines Wahlleiters und eines Stellvertreters sowie die Festlegung der Stimmbezirke und Auszählungsräume für die Kommunalwahl 2020. Auf der Tagesordnung stehen ferner die Verbesserung des Lärmschutzes an der A 9 im Bereich des Widerlagers bei Lanzendorf/Kremitz, die Erschließung des Gewerbegebiets "Nördlich der Bundesstraße 303" sowie die Verabschiedung des Haushaltsplans samt Finanzplan und Investitionsprogramm. red