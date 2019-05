Lärmmessung auf der Stadtautobahn erst im November

- Im November dieses Jahres können am Nordring Lärm und Luftschadstoffe gemessen werden. Dies erklärte der Leiter des Coburger Ordnungsamtes, Kai Holland, am Montag in der Sitzung des Verwaltungssenates. Mit den Messungen sollen Erkenntnisse gewonnen werden, ob die zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf der sogenannten Stadtautobahn auf 70 beziehungsweise 50 Stundenkilometer reduziert werden soll.

Im Juni des letzten Jahres hatten der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Coburg, Wolfgang Weiß (Grüne), und seine Stellvertreter Adelheid Frankenberger (SBC) und Klaus Klumpers (ÖDP) ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern auf der Bundesstraße 4 (Stadtautobahn/Nordring) zwischen dem Weichengereuth und der Auf-/Abfahrt Rodacher Straße gefordert. In der Folge bis zur Lauterer Höhe sollen anstelle der aktuell erlaubten 100 Stundenkilometer nur noch 70 km/h möglich sein - in beiden Fahrtrichtungen. "Die erhoffte Verkehrsentlastung durch die Autobahn 73 ist nicht eingetreten. Der geplante vierspurige Ausbau des Weichengereuths wird voraussichtlich das Verkehrsaufkommen erhöhen und damit die Belastung der Menschen durch Lärm und Schadstoffe zunehmen", so die Klimaschutzbeauftragten damals. Langsameres Fahren würde jedes Jahr etwa 1000 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermeiden, die Fahrzeit um eine Minute verlängern, hat die Stabsstelle Umwelt/Klimaschutz der Stadt Coburg ausgerechnet. Rund 35 000 Fahrzeuge wurden jeden Tag im Jahr 2015 auf dem Nordring gezählt. Auch Anwohner sprachen sich für ein Tempolimit aus.

Vergangenen Monat hatte der Verwaltungssenat die Messreihen beauftragt. Die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt kann Luftschadstoffe (Stickoxid, Feinstaub, NOX-Werte, Ozon) sowie Temperatur und Luftdruck zusammen mit dem Landesamt für Umwelt ermitteln. Dabei soll jeweils zwei Wochen bei einer ausgewiesenen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h bzw. 50 km/h an der ehemaligen Busbucht auf Höhe Bahnhof neben der Unterführung mit einem Messwagen gemessen werden.

Wegen der momentanen Sanierung der Stützwand, so Kai Holland, falle eine Fahrspur weg und die Geschwindigkeit sei auf 50 Stundenkilometer reduziert. Die Messungen mit den üblichen Höchstgeschwindigkeiten sind deshalb voraussichtlich erst im November 2019 möglich. Danach wird die Angelegenheit dem Verwaltungssenat zur Beschlussfassung vorgelegt. cw