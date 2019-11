Lärmende Zeitgenossen stören Nachbarn

Zweimal wurde die Polizei Bad Brückenau am Wochenende zur nächtlichen Stunde zur Hilfe gerufen, weil feiernde Personen derart laut waren, dass es weit durch die angrenzenden Gassen schallte. In der Nacht von Freitag auf Samstag drang laute Musik aus offenen Fenstern in der Oberen Badersgasse. Der Wohnungsinhaber, der bereits wiederholt wegen nächtlichen Lärms aufgefallen war, wurde nachdrücklich um Ruhe gebeten, der Vorfall wird zur Anzeige gebracht. In der Nacht darauf riefen gegen 5 Uhr morgens Anwohner an und beklagten ruhestörenden Lärm im Forstweg. Vor Ort wurde festgestellt, dass aus einer Wohnung die Musik lautstark auf der Straße zu hören war. Auch hier wird Anzeige erstattet, teilt die Polizei mit. pol