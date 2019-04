Lärmende Teetrinker

Wegen "ruhestörenden Lärms" wurde eine Polizei-Streife in das Asylheim in der Kiefernstraße beordert. Die Quelle des Lärms konnten die Beamten schnell lokalisieren: In einer Dachgeschosswohnung tranken mehrere Bewohner Tee. Als die Beamten kamen, hielt ein 24-Jähriger eine Druckverschlusstüte mit Cannabis in der Hand und wollte sich gerade einen Joint drehen. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die Durchsuchung der Wohnung und der Personen nach weiteren verbotenen Rauschmitteln verlief negativ. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.