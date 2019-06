Lärm ärgert die Sander

Die Gemeinde Sand teilt mit, dass sich in letzter Zeit Beschwerden häufen, weil die Einwurfzeiten für Glasflaschen an der Wertstoffinsel am Gemeindebauhof in der Seestraße in Sand nicht beachtet werden. Insbesondere werde darüber geklagt, dass an Sonn- und Feiertagen und außerhalb der zugelassenen Zeiten Glasflaschen eingeworfen werden, heißt es.

Die Sander Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass an den beiden Wertstoffinseln zwischen dem Festplatz und dem Bauhof in der Seestraße und auf dem Parkplatz an der Friedhofstraße durch Hinweisschilder auf den Containern die Einwurfzeiten der Wertstoffe in die Glascontainer und in den Blechdosencontainer geregelt sind. Für die Sammelcontainer am Eingangstor des Wertstoffhofs bestehen dagegen keine Einschränkungen. red