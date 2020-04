Längere Sperrung in Burgstall

Die Ortsdurchfahrt von Burgstall bleibt bis einschließlich Donnerstag, 30. April, gesperrt, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit. Die Linie 242 kann deshalb nicht ihren regulären Linienweg fahren. Sie fährt wie folgt: Höfen - Zweifelsheim - Poppenhof - Burgstall (hier Ersatzhaltestelle am Spielplatz) - Steinbach - Herzogenaurach und zurück. Die Haltestelle Dondörflein kann währenddessen nicht bedient werden. Aufgrund der Änderungen des Fahrtweges kann es zu Verzögerungen kommen.

Um sich und andere zu schützen, ist ab heute eine Abdeckung für Mund und Nase, gerne auch selbstgenäht oder in Form eines Halstuches, für alle Fahrgäste landesweit verpflichtend. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet, die geltenden Mundschutz-, Abstands- und Hygieneregeln an den Haltestellen und bei der Fahrt einzuhalten und sich rechtzeitig vor Fahrtantritt ein gültiges Ticket zu besorgen - am besten im VGN Onlineshop unter shop.vgn.de/tickets.

Aktuelle Fahrpläne online

Einen Überblick über die gültigen Fahrpläne sowie wichtige Hinweise zu Maßnahmen im VGN-Gebiet gibt es im Internet unter www.vgn.de/Corona. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten. red