Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung längere Öffnungszeiten für das Henneberg-Museum mit Touristeninformation beschlossen. Künftig wird das Deutschordensschloss an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein. Bisher standen die Türen von 11 bis 15 Uhr offen. Unberührt von der Änderung bleiben die Öffnungszeiten in der Woche, von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Während die Touristeninformation mehr am Vormittag besucht wird, ist es beim Museum der Nachmittag. Manche Gäste, die kurz vor 15 Uhr gekommen waren, seien enttäuscht wieder gegangen, so der Museumsleiter. Er schlug vor, an den Wochenenden und Feiertagen bis 17 Uhr zu öffnen und im Gegenzug erst um 12 Uhr zu öffnen, damit die Kosten im Rahmen bleiben. Die Verlängerung um eine Stunde an den Wochenenden und Feiertagen kostet jährlich 1650 Euro. Der Vorschlag fand im Gremium großen Anklang.