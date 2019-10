Die Reise beim nächsten Ländernachmittag im Awo-Treff geht in diesem Jahr nach Spanien.Bei "Dulces" (Gebäck) und "Café con leche" (Milchkaffee) kann man sich in die Welt Andalusiens entführen lassen. Der Ländernachmittag findet am Dienstag, 22. Oktober, um 15 Uhr im Awo-Treff am Bürgerplatz im ersten Stock statt. Anmeldungen sind unter Telefon 09563/1411 oder im Treff möglich. red