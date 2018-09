Ladungsdiebstahl am Euro-Rastpark

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachte ein Lkw-Fahrer aus Tschechien am Rasthof in Knetzgau seine Ruhezeit ein. Hierzu parkte er seinen Sattelzug mit deutschem Sattelauflieger auf einem Lkw-Stellplatz direkt gegenüber der Tankstelle. Am Abladeort in Niederaula bei Fulda stellte er fest, dass die zuvor verplombte Hecktür des Aufliegers gewaltsam geöffnet worden war und ein Großteil der Ladung, welche hauptsächlich aus Computerzubehör bestand, fehlte. Das Ausmaß des genauen Entwendungsschadens muss laut Polizei noch ermittelt werden. Da der Fahrer lediglich in Knetzgau angehalten hatte, wird aber davon ausgegangen, dass dort auch die Ladung entwendet worden sein musste. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck unter Telefon 09722/94440 zu melden. pol