Ladung war nicht richtig gesichert

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 12 Uhr stellten die Beamten fest, dass die Ladung in einem VW-Crafter unzureichend gesichert war. Da er außerdem noch einen beladenen Anhänger an seinem Lkw angebracht hatte, verstieß er auch noch gegen das Sonntagsfahrverbot. Nachdem der 36-jährige Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten, berichtete die Polizei. pol