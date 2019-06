Ladung nicht gesichert: Unfall mit drei Pkw

Ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg sind vermutlich die Folgen für einen 85-jährigen Pkw-Fahrer, der am Freitagmittag mit einem Anhänger auf der B 287 von Nüdlingen nach Bad Kissingen fuhr und einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursachte. Er hatte auf seinem Gespann zwei leere Regentonnen aus Plastik stehen, die nicht ausreichend gesichert waren. Kurz vor dem Ortseingang Bad Kissingen wurden die beiden Tonnen von dem Anhänger auf die Gegenfahrbahn geweht. Zunächst prallte eine der Tonnen gegen den Hyundai einer 62-Jährigen. Anschließend wurde die Tonne gegen einen entgegenkommenden Fiat geschleudert, obwohl die 67-jährige Fahrerin bereits abgebremst hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1850 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen fehlender Ladungssicherung. pol