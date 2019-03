Ladung nicht gesichert und keine Bremse

Ein landwirtschaftlicher Anhänger an einem Traktor fiel am Samstagmittag in Bad Brückenau einer Polizeistreife auf. Die Kontrolle brachte gleich eine ganze Serie von Beanstandungen zutage, meldete die Polizei. So war die aus Holzbalken bestehende Ladung nicht gesichert. Die Bremsanlage war nicht in Betrieb, weil die Bremsschläuche nicht am Zugfahrzeug angeschlossen waren. Weitere Ungereimtheiten ergaben sich beim Kennzeichens des Anhängers und seiner Zulassung. pol