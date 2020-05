Ladestationen für E-Bikes

Ab jetzt können in der Sattlertorstraße (Nähe der Kaiserpfalz) in der Innenstadt Forchheims und am neuen Pendlerparkplatz im Forchheimer Stadtteil Kersbach kostenlos E-Bikes geladen werden. Dies teilt die Tourist-Information der Stadt Forchheim mit.

"Mehr nachhaltige Mobilität ist auch in Forchheim das Ziel, und die Nachfrage nach E-Bike-Ladestationen wächst stetig weiter. Oftmals wird in der Tourist-Information nach Lademöglichkeiten gefragt", berichtet Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information.

Es gibt die Möglichkeit, seinen Akku in einem der Schließfächer aufzuladen oder das E-Bike mit dem Aufladekabel direkt an einer Steckdose anzuschließen. In der Altstadt stehen dafür sechs Ladefächer zur Verfügung und in Kersbach fünf. Pro Schließfach sind zwei Steckdosen vorhanden.

Die Ladestation wird mit Ökostrom der Forchheimer Stadtwerke versorgt. Weitere Stationen in der Innenstadt und am Kellerwald sind in der Planung. red