Ladesäule soll kommen

Die Entscheidung über die Errichtung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge wurde in der jüngsten Sitzung des Pommersfeldener Gemeinderats vorerst zurückgestellt. Die Verwaltung hatte einen Standort am Rathaus in Pommersfelden vorgeschlagen. Dieser wurde diskutiert, aber sowohl von Jürgen Volland als auch von Gerd Dallner nicht als idealer Ort favorisiert. Deshalb sollen jetzt Alternativen geprüft werden. Dabei wurde auch das Sparkassenhäuschen - wegen der Nähe zum Schloss - in Erwägung gezogen. Bürgermeister Hans Beck (WB Sambach) vertrat die Meinung, als Fremdenverkehrsort müsse in Pommersfelden eine solche Möglichkeit angeboten werden. Die Kosten für die Ladesäule betragen nach dem Angebot der Regionalwerke Bamberg knapp 4400 Euro. Hinzu kämen die Kosten für Stromanschluss und Montage sowie die Kosten der eventuell notwendigen Erdarbeiten. See