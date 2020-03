Ladesäule für E-Fahrzeuge im Gemeindebereich Viereth-Trunstadt

Ein Großteil der Gemeinden im Landkreis Bamberg ist bereits mit Ladesäulen für E-Fahrzeuge ausgestattet. Die Gemeinde Viereth-Trunstadt möchte sich an der flächendeckenden Versorgung beteiligen und stellte deshalb in der Gemeinderatssitzung die Errichtung einer oder mehrerer solcher Säulen zur Diskussion. Allerdings wurde bezweifelt, ob das E-Auto langfristig Zukunft hat oder sich nicht doch durch die Variante Wasserstoff durchsetzen wird.

Standortfrage noch ungeklärt

Ein passender Standort für eine Ladesäule konnte ebenfalls noch nicht bestimmt werden, weil dadurch normale Parkplätze weichen müssten. Um kurzfristig Fördermittel nutzen zu können, wurde im Gemeinderat mit knapper Mehrheit der Errichtung einer Doppel-Ladestation zugestimmt. Der Standort könne später festgelegt werden, eventuell an der Klosterwiese oder bei Gewerbebetrieben, mit denen man diesbezüglich Kontakt aufnehmen werde.

Drei Bürokräfte und viele Helfer haben alle Hände voll zu tun, um die Seniorenarbeit zufriedenstellend zu bewältigen. In der Gemeinderatssitzung berichtete die Senioren- und Behindertenbeauftragte Barbara Müllich von den umfangreichen Aufgaben, verbunden mit dem Aufruf nach einer weiteren Bürohilfe, die inzwischen dringend benötigt werde. Im vergangenen Jahr fanden mehr als 100 persönliche Beratungen statt, telefonisch waren es noch viele mehr. Über 400 Personen suchten den Erstkontakt zu den Mitarbeitern, um Hilfe in den verschiedensten Lebensbereichen zu erhalten.

Im Einsatz für Senioren

Senioren wünschen sich stundenweise Hilfe im Haushalt für Arbeiten, die sie selber nicht mehr bewältigen können. Unterstützung wird benötigt für das Ausfüllen von Formularen, etwa einer Patientenverfügung oder Anträgen für finanzielle Leistungen. Das Bürgermobil für Fahrten zum Arzt, Behörden oder zum Einkaufen gilt es zu organisieren, welches dank der ehrenamtlichen Helfer rege genutzt wurde. Doch auch die Teilnahme am kulturellen Leben in der Gemeinde soll nicht zu kurz kommen. Zu den Veranstaltungen, die das Seniorenbüro um Barbara Müllich veranstaltet, gehören Seniorennachmittage, Ausflüge oder der Seniorenfasching. Zum Abschluss ihres Jahresberichts richtete Müllich den Appell für Barrierefreiheit und Lebensqualität für Senioren im Gemeindebereich an Bürgermeisterin Regina Wohlpart und den Gemeinderat. "Lassen Sie es nicht nur im Wahlprogramm verlauten!", so die Bitte von Barbara Müllich, denn auch die Kurzzeitpflege sei oft nicht mehr planbar, um die Familien zu entlasten. Bürgermeisterin Wohlpart versicherte das Vorantreiben des Projekts Klosterwiese für das Wohl der Senioren in Viereth-Trunstadt.

Jugend bringt sich ein

"Die Jugend bringt sich ein" - ob als Unterstützung bei Vereinsfesten oder für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Vanessa Konz als Jugendbeauftragte der Gemeinde stellte die Jugendarbeit des vergangenen Jahres vor. In Zusammenarbeit mit den Vereinen konnte ein unterhaltsames Programm für Kinder und Jugendliche angeboten werden, wie das Ferienprogramm, der Jugendtreff in Viereth und in Trunstadt oder Aktionen wie "Ramadama". Um den Jugendraum moderner zu gestalten, wurden zusammen Palettenmöbel gefertigt. Das Ziel für die Zukunft ist die Aufrechterhaltung des Angebotes für die Jugend durch Planungen des jugendkulturellen Angebotes und Aktionen auch außerhalb der Ferien sowie ein generationsübergreifendes Projekt. Man darf also gespannt sein und sich freuen auf Jugendliche, die in ihrer Gemeinde mitwirken.