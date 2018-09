Ladentreff wieder offen

Der "Ladentreff" in der Goethestraße 11 a hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind am Montag und Donnerstag, jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 16.30 Uhr mit Cafébetrieb sowie am Dienstag von 8 bis 11 Uhr. Geöffnet hat die Einrichtung der Diakonie zudem an jedem zweiten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. Spenden können im Ladentreff Goethestraße nur während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Weitere Infos unter www.diakonie-kulmbach.de. red