"Ladentreff" hat wieder geöffnet

Der "Ladentreff" in der Goethestraße hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind am Montag und Donnerstag, jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 16.30 Uhr, am Dienstag (kein Cafébetrieb) von 8 bis 11 Uhr und an jedem zweiten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr.

Spenden können im "Ladentreff" nur während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Am Samstag, 14. September, findet zudem wieder ein großer Schnäppchenmarkt statt. Dabei gibt es Haushaltsgegenstände, Kleingeräte, Spielsachen sowie allerlei Nützliches oder Kurioses zu günstigen Preisen zu kaufen. Das Café, in dem es für einen niedrigen Unkostenbeitrag Kaffee und Kuchen gibt, ist dann ebenfalls geöffnet.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auch im Internet unter der Adresse www.diakonie-kulmbach.de. red