Ladenlokal wird Trafostation

"Was kommt denn da rein, wo früher der ,Martini‘ mit seinen Perücken drin war?" Diese Frage haben sich in den vergangenen Wochen viele Coburger gestellt, als sie das leer geräumte Ladenlokal in der Passage des Stadthauses sahen. Jetzt ist das Rätsel gelüftet: Die Räume werden künftig von der SÜC Energie und H 2 O GmbH genutzt.

Und diese war es auch, die am vergangenen Freitag Hintergründe dazu bekanntgab. "Die SÜC Energie und H 2 O GmbH betreibt im Stadthaus eine Trafostation", wird in einer Pressemitteilung erklärt. Und weiter: "Um den Leistungsbedarf im Bereich Marktplatz auch in Zukunft abzudecken, muss die Trafostation im Innenbereich des Stadthauses zeitnah umgebaut und erweitert werden. Aus Platzmangel ist eine Erweiterung der bestehenden Anlage nicht möglich."

Versorgung gewährleistet

Obendrein, so heißt es in der Pressemitteilung, "bieten die baulichen Bedingungen (Gewölbekeller, Ladengeschäfte und Passage) auch keine Möglichkeit, zusätzliche Kabel in die Trafostation einzuführen". Damit die Trafostation "zukunftssicher" ausgebaut und die Versorgungssicherheit in der Innenstadt gewährleistet werden könne, werde jetzt das ehemalige Ladengeschäft in der Stadthauspassage zur Trafostation umgebaut.

Bauarbeiten laufen schon

Die baulichen Maßnahmen werden in diesem Jahr und die Anbindungsarbeiten im kommenden Jahr erfolgen. Die Bauarbeiten laufen bereits seit der vergangenen Woche.

Neben dem Umbau des ehemaligen Ladengeschäftes wird auch die Passage (Ausgang Herrngasse) von den baubedingten Einschränkungen betroffen sein. Je nach Baufortschritt wird es zeitweise erforderlich sein, den Durchgang zu sperren. Der barrierefreie Zugang zu den öffentlichen Toilettenanlagen im Stadthaus bleibt jederzeit erhalten und wird durch einen Treppenlift sichergestellt. ct