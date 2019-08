Hemhofen vor 17 Stunden

Ladendiebstahl scheitert an Verkäuferin

Einem Ladendieb kam die Verkäuferin eines Verbrauchermarkts in der Hauptstraße in Hemhofen am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf die Schliche. Der Mann wollte in dem Markt eine Flasche Bier kaufen...