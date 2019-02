Ein Ablenkungsmanöver ebnete Ladendieben den Weg zu einem Diebstahl: Am Montag gegen 15 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau ein Fachgeschäft in der Bamberger Straße und ließen sich von den zwei Verkäuferinnen beraten. Da eine Verkäuferin um eine Gefälligkeit gebeten wurde, musste sie sich in den hinteren Bereich des Geschäftes begeben. Währenddessen wurden offensichtlich die Trinkgeldkasse und ein I-Phone einer Verkäuferin im Wert von 820 Euro entwendet. Danach verließen die drei Personen das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Rufnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen.