Ladendiebstahl in der Innenstadt

Zwei junge Männer im Alter von 26 und 21 Jahren wurden am Samstagvormittag durch einen Ladendetektiv festgehalten und der Polizei übergeben. Die beiden hatten in einem Bekleidungsgeschäft Waren im Wert von insgesamt 70 Euro in die Kabine genommen und unter die eigenen am Körper getragenen Jacken angezogen. pol