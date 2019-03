Ladendiebstahl im Outlet-Center

Am Dienstagvormittag kam es in einem Outlet-Center in Herzogenaurach zu einem Ladendiebstahl. Der Täter, ein Heranwachsender aus Herzogenaurach, zog sich in einer Umkleidekabine ein T-Shirt und einen Pulli im Wert von rund 60 Euro unter seiner Jacke an und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der aufmerksame Ladendetektiv aber sprach den Täter unverzüglich an und verständigte die Polizei. pol