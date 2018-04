Ladendiebstahl - gleich zweimal zugegriffen

Gleich zweimal innerhalb von zwei Tagen hat ein 70-Jähriger in einem Supermarkt am Sinntor zugegriffen und die Waren nicht bezahlt. Am Dienstagmittag nahm er eine Flasche Schnaps mit und steckte sie in die Jacke. Er verließ den Markt, ohne die Ware zu zahlen. Gleiches ereignete sich am Donnerstag am frühen Nachmittag. Durch die Videoaufzeichnung konnte der Tatverdächtige zweifelsfrei identifiziert werden. pol