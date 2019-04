Ladendiebstahl durch jugendliche Langfinger

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Freitagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in Lichtenfels. Drei Jugendliche wurden hier durch einen Mitarbeiter beobachtet, als sie alkoholhaltige Getränke in ihre Rucksäcke steckten. An der Kasse bezahlten sie diese Getränke nicht. Die Jugendlichen räumten den Diebstahl gegenüber der Polizeistreife vor Ort ein. Des Weiteren führte ein 15-Jähriger eine geringe Menge eines Betäubungsmittels und Rauschgiftutensilien mit sich. Bei einem 14-Jährigen wurden zwei nicht erlaubte Messer im Rucksack festgestellt. Die drei Jugendlichen müssen sich nun den entsprechenden Strafverfahren stellen.