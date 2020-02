Ladendiebinnen werden ertappt

In einem Heßdorfer Supermarkt hat ein Mann am Dienstagmorgen beobachtet, wie eine Frau eine Likörflasche in ihre Jackentasche steckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Die daraufhin verständigten Beamten der Polizeiinspektion Herzogenaurach fanden bei der anschließenden Durchsuchung der Frau noch weiteres Diebesgut in ihrer Tasche. Auch das Auto, mit dem die Dame zum "Einkauf" gefahren war, wurde anschließend in Augenschein genommen. Dort wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Die Frau wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen sie eingeleitet wurde. Zwei Stunden später teilte auch die Mitarbeiterin eines Herzogenauracher Supermarktes eine 68-jährige Ladendiebin mit. Die Dame bediente sich an den Tabakwaren und verließ ebenfalls das Geschäft, ohne zu bezahlen. Auch hier leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Herzogenaurach ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein. pol