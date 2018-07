Ladendiebinnen langten zweimal zu

pol



Am Mittwoch kam es im Kaufland zu jeweils zwei Ladendiebstählen von den selben Personen. Zwei Mädchen im Alter von 15 und 18 Jahren hatten am Mittag bereits Ware aus dem Laden entwendet. Am Abend wurden sie dabei beobachtet, wie sie weitere Ware in ihre Handtaschen gesteckt hatten. Insgesamt haben die beiden Waren im Wert von circa 45 Euro gestohlen.