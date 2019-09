Ladendiebin wird erwischt

Eine junge Frau aus einem Kronacher Stadtteil wurde am Dienstnachmittag beim versuchten Ladendiebstahl erwischt. Die amtsbekannte 33-Jährige war dabei beobachtet worden, wie sie im Außenbereich eines Geschäftes in der Bahnhofstraße mehrere Etiketten von Bekleidungsteilen entfernte. Die Beschuldigte wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In dem von ihr mitgeführten Rucksack fanden die Beamten verschiedene Bekleidungsstücke und über 200 Grußkarten. Ob die Karten eventuell aus einem weiteren Diebstahl stammen, muss noch ermittelt werden. pol