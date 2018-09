Ladendiebin war um Ausreden nicht verlegen

Die Verkäuferin eines Lebensmittelmarktes in der Ringstraße in Hofheim beobachtete am Donnerstag gegen 13.35 Uhr eine Kundin, die eine Regenjacke in ihre Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne diesen Artikel zu bezahlen. Vor dem Geschäft darauf angesprochen, stritt die 56-Jährige dies ab und entfernte sich. Da die Ladendiebin dem Personal des Marktes bekannt war, wurde sie zu Hause von der Polizei aufgesucht. Der Polizei gegenüber gab sie an, dass sie die Ware nach Verlassen des Ladens im Eingangsbereich abgelegt habe, da ihr aufgefallen war, dass sie diese nicht bezahlt hatte.