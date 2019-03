Ladendiebin schlägt mit Wurstpaket zu

In einem Supermarkt in der Ortsstraße An der Marktscheune ist einer Angestellten am Mittwoch gegen 13 Uhr eine junge Frau aufgefallen, die sich auffällig verhielt. Nachdem sie in der Metzgerei ihre Ware bezahlte, ging sie zur Kasse. Aus ihrem vollen Rucksack legte sie nur einen Teil der Ware auf das Band. Als sie von der Kassiererin aufgefordert wurde, alles auszupacken, rannte sie in Richtung Lichtenfelser Straße davon. Die Filialleiterin verfolgte die Diebin. Plötzlich drehte sich die Unbekannte um und schlug ihr mit dem zuvor gekauften Wurstpaket ins Gesicht. Die Filialleiterin erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Die Ladendiebin, etwa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, mit schulterlangen schwarzen Haaren, konnte unerkannt entkommen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.