Ladendiebin kann es nicht lassen

Eine 34-Jährige ist am Samstag gegen 13.50 Uhr in einem Supermarkt in Dachsbach beim Stehlen erwischt worden. Der Marktleiter hat die Frau dabei beobachtet, wie sie eine Packung Pralinen im Wert von rund sechs Euro in ihrer Tasche verschwinden ließ. Als sie diese Süßigkeiten dann an der Kasse nicht bezahlte, sondern nur andere Artikel, wurde die Diebin angehalten und die Polizei gerufen. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da die 34-Jährige in dem Markt nun schon zum wiederholten Mal beim Diebstahl ertappt worden ist, erhielt sie ein lebenslanges Hausverbot. pol