Ladendiebin gestellt

Ein Angestellter eines Kaufhauses in der Erlanger Innenstadt beobachtete am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr eine 20-jährige Frau, wie sie ein Parfumfläschchen im Wert von rund 55 Euro in ihre mitgeführte Tasche steckte. Nachdem die junge Frau das Geschäft verlassen hatte, hielt der Detektiv sie an und übergab sie anschließend einer Streife der Erlanger Polizei.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen fanden sich noch drei Paar Socken in der Tasche der 20-Jährigen, die die Studentin in einem anderen Geschäft in der Erlanger Innenstadt zuvor gestohlen hatte.

Da sich die 20-Jährige als Touristin in Erlangen aufhielt und keinen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Nachdem die junge Frau diesen Betrag bezahlen konnte, wurde sie wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, berichtet die Polizei abschließend. pol